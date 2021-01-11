«Скелетик»: исхудавшая Надя Дорофеева обеспокоила поклонников

Для певицы Нади Дорофеевой старт сольного проекта стал непростым испытанием. Даже отдых на Бали не помог полностью прийти в норму. Фанаты Дорофеевой в Instagram обратили внимание, что Надя на фото с курорта выглядит исхудавшей и измученной.

«Скелетик», — называют певицу поклонники и советуют смягчить строгую диету. Эти комментарии собрали наибольшее число лайков.

Напомним, перед праздниками Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом улетела отдыхать на пляжи Чангу на Бали, а в новогоднюю ночь семья планировала вернуться домой.

Фото nadyadorofeeva/instagram

135

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter