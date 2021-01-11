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Шоу-бизнес

«Скелетик»: исхудавшая Надя Дорофеева обеспокоила поклонников

7:44 11 января 2021
дорофеева

Для певицы Нади Дорофеевой старт сольного проекта стал непростым испытанием. Даже отдых на Бали не помог полностью прийти в норму. Фанаты Дорофеевой в Instagram обратили внимание, что Надя на фото с курорта выглядит исхудавшей и измученной.

«Скелетик», — называют певицу поклонники и советуют смягчить строгую диету. Эти комментарии собрали наибольшее число лайков.

Напомним, перед праздниками Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом улетела отдыхать на пляжи Чангу на Бали, а в новогоднюю ночь семья планировала вернуться домой.

Фото nadyadorofeeva/instagram

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