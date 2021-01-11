«Напиши, когда дома будешь»: Эллерт «пригвоздил» Мишину

Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина готовится стать продвинутой Instagram-дивой и выбирает темы, которым уделит особое внимание в 2021 году. Избранник Мишиной Александр Эллерт не удержался и озвучил свои пожелания к контенту на странице.

«Подскажите, о чем писать? Что вам интересно?» — обратилась Мишина к фолловерам в Instagram. «Напиши о том, когда дома будешь», — тут же встрял Эллерт, но смягчил резкую реплику «сердечком».

Напомним, после завершения шоу «Холостячка» Ксения Мишина и Александр Эллерт демонстрируют в Instagram, как проводят время вместе: готовят романтические сюрпризы, записывают забавные видео.

А бывший претендент на сердце «холостячки» рассказал «ФАКТАМ», что не жалеет об участии в проекте. «Это опыт, сконцентрированная модель жизни», — считает он.

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