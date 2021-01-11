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Шоу-бизнес

Подросшая дочь Волочковой поразила подписчиков «изгибом бедра»

9:25 11 января 2021
ариадна волочкова

Дочь балерины Анастасии Волочковой, похоже, унаследовала от матери гибкость, изящную фигуру и чувство стиля. Сейчас Ариадне Волочковой 15 лет, и она активно ведет свою страницу в Instagram. Правда, в отличие от звездной мамы Ариадна пишет не о спорте и гламуре, а о прочитанных книгах.

Ариадне приходится мириться с тем, что не все ее фолловеры собираются дискутировать про литературу. Некоторым интереснее обсудить автора страницы.

  

Впрочем, иногда Ариадна и сама не против отвлечься от окололитературных дискуссий и показать свои модные луки. 

Напомним, ранее Анастасия Волочкова пожаловалась, что дочь Ариадна предпочитает жить с отцом Игорем Вдовиным и его новой семьей. Волочкова-старшая считает такой поступок предательством.

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