«Да не тебя он любит, балда»: Миро унизила «бросившую Харламова» Асмус

Блогер Лена Миро «прошлась» по известным парам, которые разошлись, упомянув о расставшихся Гарике Харламове и Кристине Асмус, которая утверждала, что именно она подавала на развод.

Миро в своем блоге пишет, что все «бывшие» считают себя «любовью всей жизни» мужчин, с которыми они расстались: «Да, я тебя бросила (на самом деле, ты -- меня), но ты по мне сохнешь, фонтанируешь на мои фоточки, протираешь штаны в моем эскортограмчике, лучший секс был у тебя со мной и, вообще, я могу вернуть тебя, когда захочу».

Блогер также написала, что хоть Харламов и не подтверждает свой роман со звездой сериала «Крепостная» Катериной Ковальчук, лично она верит в это и добавляет, что новая пассия шоумена похожа на Кристину Асмус. Однако тут же язвит по поводу того, что это — не любовь к бывшей. «Когда у мужика появляется новая баба, чем-то (а порой и сильно, как в случае с Заворотнюк и Асмус) напоминающая ее саму, курица победоносно объявляет товаркам: «Видите? Видите?! Он не может меня забыть, поэтому вот: моя жалкая копия! Как же он меня любит… Да не тебя он любит, балда, не те-бя! Он любит типаж. Один-единственный типаж, в рамках которого все женщины взаимозаменяемы», — ехидничает Лена Миро и добавляет: «Большинству мужчин все-таки нравится несколько женских типажей. Вчера была рыжая кобыла, сегодня -- субтильная шатенка, завтра будет брюнетка с сиськами. Главное, чтобы красивенькая была».

В своем блоге Миро публикует фотографии, сравнивая бывших и нынешних пассий Сергея Жигунова и Гарика Харламова.

Напомним, что Катерина Ковальчук публиковала на своей странице в Instagram совместное видео с Гариком — они принимали участие в съемках сериала «Гусар». Фолловеры обратили внимание на то, как актриса похожа на Кристину Асмус.

Фото Кристины Асмус из соцсетей.

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