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Шоу-бизнес

Певец Стас Михайлов попал в денежный скандал

10:10 11 января 2021
Стас Михайлов

На артиста Стаса Михайлова подали в суд из-за сорванного концерта — с него требуют более миллиона рублей.

Как сообщает «Мэш», в суд подал татарский продюсер Фарит Мухамедьяров, который в марте прошлого года организовал концерт в Казани, однако Стас Михайлов не приехал из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что продюсер посчитал виновным в срыве мероприятия Михайлова и потребовал через суд вернуть выплаченный артисту задаток. Однако тот возвращать деньги отказывается, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Ранее Стас Михайлов стал объектом для критики Сергея Шнурова, который высмеял певца в едкой эпиграмме и назвал его лицемером. Дело в том, что артист обещал в карантин финансово поддержать участников своей команды, но денег музыканты не дождались, а гитариста Михайлов и вовсе выгнал.

Фото Стаса Михайлова из социальных сетей.

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