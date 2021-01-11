28.18 / 28.45 34.18 / 34.74
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Умер актер из культовых американских сериалов «Даллас» и «Главный госпиталь»

10:20 11 января 2021
Джон Рейли

В США в возрасте 84 лет умер актер Джон Рейли — звезда культовых американских мыльных опер «Даллас» и «Главный госпиталь». Об этом сообщила в Instagram его дочь Кейтлин, заявившая, что «погас самый яркий свет в мире». Причина смерти не сообщается. У Джона остались жена Лиз и три дочери.

Роль Шона Донели в сериале «Главный госпиталь», самой продолжительной американской «мыльной опере», Рейли получил в 1984 году. 11 лет он снимался в ней непрерывно. А затем еще несколько раз появлялся в отдельных эпизодах. Последний раз — в 2013 году.

"Главный госпиталь"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в возрасте 73 лет умерла американская актриса Мэрион Рэмси — звезда фильмов «Полицейская академия».

Фото Mirror

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
гросу

«Отбитая попа»: Алина Гросу с новым ухажером похвасталась своей особенностью

Меган Маркл

Никогда ей не быть королевой: Меган Маркл лишилась возможности стать гражданкой Великобритании

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

дорофеева

«Скелетик»: исхудавшая Надя Дорофеева обеспокоила поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер