Умер актер из культовых американских сериалов «Даллас» и «Главный госпиталь»

В США в возрасте 84 лет умер актер Джон Рейли — звезда культовых американских мыльных опер «Даллас» и «Главный госпиталь». Об этом сообщила в Instagram его дочь Кейтлин, заявившая, что «погас самый яркий свет в мире». Причина смерти не сообщается. У Джона остались жена Лиз и три дочери.

Роль Шона Донели в сериале «Главный госпиталь», самой продолжительной американской «мыльной опере», Рейли получил в 1984 году. 11 лет он снимался в ней непрерывно. А затем еще несколько раз появлялся в отдельных эпизодах. Последний раз — в 2013 году.

"Главный госпиталь"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в возрасте 73 лет умерла американская актриса Мэрион Рэмси — звезда фильмов «Полицейская академия».

Фото Mirror

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