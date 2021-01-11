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Шоу-бизнес

«Отбитая попа»: Алина Гросу с новым ухажером похвасталась своей особенностью

10:25 11 января 2021
гросу

Певица Алина Гросу, судя по всему, уже отошла после болезненного развода и теперь отлично проводит время в компании молодого актера Романа Полянского. Алина поделилась подробностями, как отдыхала на зимнем курорте в Черновицкой области.

«Катались в Тарашанах на плюшках с крутой горки, две секунды свободного падения, жизнь перед глазами и отбитая попа», — вспоминает она.

Алине и Роману приписывают романтические отношения. А фото с самостоятельно изготовленными кольцами было воспринято как намек на скорую помолвку.

Гросу пока не спешит подтверждать, что они с Романом больше, чем просто друзья. Певица напоминает, что она с осени 2020 года более не связана брачными узами и готова к новым отношениям.

Напомним, брак Алины Гросу с бизнесменом Александром Комковым продержался недолго. Через полгода после роскошной свадьбы молодой муж предложил пожить отдельно, а чуть позже пара официально расторгла брачный союз и поделила имущество.

Фото alina_grosu/Instagram

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