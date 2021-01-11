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Шоу-бизнес

Юра Горбунов пожаловался на Осадчую

10:42 11 января 2021
Юра Горбунов и Катя Осадчая

Телеведущий, актер и продюсер Юра Горбунов с женой Катей Осадчей во время отдыха в Дубае не только нежатся на пляже и посещают экскурсии, но и не упускают возможности заняться шопингом. Звездная пара посетила известный торговый центр с модными бутиками, где представлены новые коллекции мировых брендов. В одном из таких магазинов Горбунову пришлось долго ждать супругу, пока она выбирала обновки. Забавным фото Юра поделился в Instagram.

«Когда жена говорит — быстренько гляну новую коллекцию, это займет одну минутку. А ты сидишь-сидишь, сидишь-сидишь, сидишь-сидишь…», — подписал фото Горбунов.

Катя отреагировала под постом смайлом. Звездные коллеги пары посмеялись в комментариях над «жалобой» Горбунова.

Ранее Катя Осадчая удивида поклонников ярким новогодним образом.

Фото Instagram Юры Горбунова

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