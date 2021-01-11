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Шоу-бизнес

«А что ваша рука делает в кармане друга?» Мужа Валерии поймали на странном жесте

10:46 11 января 2021
Иосиф Пригожин

Продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин опубликовал старую фотографию, на которой он запечатлен с композитором Виктором Дробышем и продюсером Юрием Айзеншписом, которого нет в живых уже 15 лет. И тут же получил интересный вопрос от внимательной подписчицы.

«Уникальное фото обнаружил у себя в архиве. Надеюсь, никого не нужно представлять. Одно могу сказать, берегите время и друзей», — написал Пригожин в комментарии к фото, которое он опубликовал в Instagram.

Одна из фолловеров обратила внимание на то, что на фото рука Пригожина находится под пиджаком Айзеншписа, и поинтересовался, что продюсер ищет в кармане друга?

Юрий Айзеншпис умер осенью 2005 года. 60-летний продюсер ожидал операции на сердце. Первый сердечный приступ произошел 19 сентября, Айзеншписа госпитализировали, однако он вскоре почувствовал себя лучше и попросил выписать его домой. На следующий день состояние продюсера ухудшилось, его вновь забрали в больницу, где он и умер. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Фото Иосифа Пригожина из соцсетей.

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