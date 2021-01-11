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Шоу-бизнес

Жигунов ошибся в своем животном

11:11 11 января 2021
Сергей Жигунов

Известный актер Сергей Жигунов обнаружил, что его кот Укроп вовсе не кот, а кошка.

В своем Instagram он выложил видео, на котором животное самозабвенно точит когти об виноград. «Кот Укроп превратился в кошку Кропу после того, как вы, бдительные подписчики, обнаружили у нее насечку на ухе. Кропа не заметила трансгендерного перехода и продолжает драть мой мускатный виноград так же яростно, как делала это, когда была мальчиком», — пишет актер.

Напомним, что Сергей Жигунов 2 января отметил свой 58-й день рождения на больничной койке — актер попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Не исключено, что Жигунов и Виктория Ворожбит заразились во время поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото Сергея Жигунова из социальных сетей.

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