«Выбрал похожую на маму»: невестка Оксаны Марченко поразила схожестью со свекровью

Модель и Instagram-блогер Катерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко, становится все больше похожей на свекровь. Катерина неоднократно восхищалась внешностью матери мужа, а теперь фолловеры в Instagram признают, что сходство Кати и Оксаны делается все более явным.

Катерину и Оксану осыпали комплиментами и назвали похожими на двух сестричек.

Молодая супруга Богдана Марченко не считает, что муж специально подбирал себе в жены копию мамы. В то же время Катерина признает, что мужчина действительно может искать в избраннице отдельные мамины черты.

Напомним, свадьба Богдана Марченко и Катерины Клочко состоялась 10 октября. Катерина редко выставляет в Instagram фото мужа, а чаще публикует совместные снимки с «лучшей в мире свекровью».

Фото 90_katerina 60 /Instagram

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