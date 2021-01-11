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Умер известный эксперт из российской "Битвы экстрасенсов" Виноградов

11:57 11 января 2021
Михаил Виноградов

Умер доктор медицинских наук, криминалист и эксперт «Битвы экстрасенсов» Михаил Виноградов — у 83-летнего профессора психиатрии был коронавирус.

Как сообщает «Мэш», Виноградов скончался 1 января 2021 года. Он попал в больницу еще 19 декабря, был в тяжелом состоянии — уровень кислорода в крови постоянно падал.

Отмечается, что Виноградов, возглавлявший Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, помогал российским силовикам расследовать громкие уголовные дела. В частности, он составил первый физический и психологический портрет битцевского маньяка (Александра Пижчушкина).

Кстати, на 12−00 понедельника, 11 января, информация о смерти Виноградова в Википедию так внесена и не была. О нем, в частности, пишется, что психиатр был офицером спецслужбы СССР — РФ (полковником) и гипнологом.

Напомним, что осенью 2007 года присяжные объявили свой вердикт битцевскому маньяку — Александра Пичушкина признали виновным в убийстве 45 мужчин и трех женщин, а также в покушении на убийство еще трех человек.

Фото «Мэш».

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