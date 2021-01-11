Невестка Оксаны Марченко решилась на постельное фото

Модель и Instagram-блогер Катерина Марченко, невестка телеведущей Оксаны Марченко, решилась на «постельную» фотосессию. Фотограф запечатлел Катерину на белом фоне одеяла с нарочито растрепанными волосами.

Фотосессия получилась максимально сдержанной: единственная откровенная деталь, на которую решилась модель, это приспущенная с плеча бретелька бельевого комплекта.

Напомним, ранее Катерина Марченко показала свои фото в полупрозрачном свадебном платье.

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