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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Добкина шиканула в Эмиратах

12:36 11 января 2021
Алла Добкина

Алла Добкина, которая трогательно поздравила своего дядю Дмитрия с 45-летием, остановилась в Объединенных Арабских Эмиратах в шикарной гостинице. Фото из ОАЭ девушка опубликовала в своем Instagram.

Алла, дочь бывшего нардепа Михаила Добкина, остановилась в гостинице Jumeirah Al Naseem в Дубае. Это заведение имеет высокий рейтинг на сайте booking.com.

«Всем хорошего вечера», — подписала Алла Добкина опубликованное фото.

Подписчики в восторге от опубликованного снимка девушки, собравшейся делать карьеру в шоу-бизнесе: «Шикарные ноги, Алла», «Идеальная», «Отлично!»

Ранее сообщалось, что Алла Добкина опубликовала в своем Instagram откровенный снимок, однако он вызвал противоречивые эмоции у подписчиков — многие фолловеры в восторге, но есть и те, кто считает, что девушка на фото получилась «стремная».

Фото: Instagram Аллы Добкиной

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