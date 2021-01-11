Дочь и внучка Аллы Пугачевой попали в курьез

Фото с дочерью и внучкой Аллы Пугачевой стало очень популярным в соцсетях, после того как модераторы женского интернет-издания перепутали подписи. Снимок, где Кристина Орбакайте позирует рядом с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым и восьмилетней дочерью Клавдией, было по ошибке озаглавлено «Стас Костюшкин с красавицей женой и сыновьями».

На курьез первым обратил внимание сам Стас Костюшкин, но возмущаться не стал, а дал развитие шутке. «Ух ты! У меня новая семья и новый «я», — веселился артист.

«Про сыновей вообще супер», «В новый год с новой семьей», «Стас, да вы с женой сделали пластику, а сыновья из двух превратились в одного и сменили пол?!», — подхватили шутку читатели.

Напомним, Стас Костюшкин 14 лет женат на бывшей танцовщице группы «Чай вдвоем». Юлия и Стас воспитывают двоих сыновей — Богдана и Мирона.

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