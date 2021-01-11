Дочь Заворотнюк резко отреагировала на вопрос о фото заболевшей матери

Дочь тяжело болеющей Анастасии Завоторнюк Анна резко ответила на вопрос одного из фолловеров по поводу того, что в сеть не выкладывают фотографию актрисы.

В сториз в своем Instagram Анна Заворотнюк посетовала на то, что «людям интересно чужое горе», упомянув о «крайне невоспитанных личностях».

«Проявите эмпатию. И посмотрите лучше на картины великих художников. Может это хоть немного поможет вашему духовному развитию», — пишет дочь актрисы.

Ранее Анна в ответ на вопрос подписчиц о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк ответила, что ее мать тяжело болеет и лечится, а семья верит в лучшее и победу над болезнью.

А актер и сосед Заворотнюк Вячеслав Манучаров заявил, что семье актрисы удалось «остановить болезнь».

Фото Анны Заворотнюк из социальных сетей.

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