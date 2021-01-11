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Шоу-бизнес

«Боюсь»: дочь заболевшей Заворотнюк ответила по поводу ковида

4:21 12 января 2021
анна заворотнюк

24-летняя Анна Заворотнюк призналась, что боится заразиться коронавирусом. Но страшится девушка не так за себя, как за близких, которые могут оказаться беззащитными перед инфекцией. Своими переживаниями Анна поделилась с подписчиками в Instagram.

«Я боюсь ковида, потому что больше всего боюсь заразить своих близких», — призналась Анна.

Как сообщали «ФАКТЫ», у матери Анны, 49-летней актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. Анна пооткровенничала, что мать продолжает лечение, и болезнь все еще не побеждена. Семья надеется на лучшее.

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