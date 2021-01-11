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Шоу-бизнес

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

13:37 11 января 2021
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, впечатлившая своим роскошным особняком, вместе с семьей отправилась в отпуск на Мальдивы, где уже отдыхают многие украинские артисты. Об этом звезда рассказала в своих Instagram-stories, показала видео из самолета и яркую встречу персоналом на острове: они выстроились на пирсе и хлопали в ладоши.

Также Оля пошутила над своими подписчиками, опубликовав несколько забавных фото младшей дочери Алисы.

«Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив», — подписала Полякова фото с якобы плачущей дочкой.

На следующем снимке Алиса довольно гримасничает. «А это — мое», — пошутила Полякова.

Во время карантина Оля Полякова больше всех возмущалась запретом концертной деятельность и жаловалась на банкротство артистов. Тем не менее, в новогоднюю ночь певица не осталась без работы.

Напомним, на Мальдивах также отдыхают Оля Фреймут, Потап с Настей Каменских и Дмитрий Монатик с женой и детьми.

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