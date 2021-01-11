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Шоу-бизнес

«Ведьма под прикрытием»: Владимир Остапчук рассекретил свою жену

15:03 11 января 2021
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Телеведущий Владимир Остапчук, который готовится к переезду на другую съемную квартиру, рассекретил свою жену Кристину. В своих Instagram-stories он показал, чем занимается на карантине. С супругой они собирают вещи, и готовятся к переезду в новое жилье, куда уже отнесли моющие средства и инвентарь для уборки.

По дороге к новому дому Остапчук развлекался, снимая жену, которая шла по улице с метлой и ведром.

«Ведьма Викторовна под прикрытием. Вот на чем на самом деле передвигается Кристина», — сказал Владимир.

Позже Владимир рассказал, что Кристина не оценила его шуточки и обиделась. «Романтический ужин не получился, Кристина не оценила мои шуточки», — сообщил Остапчук.

Видимо, Кристину очень сильно задел юмор мужа. Он даже опубликовал пост о том, как шутить, чтобы не обидеть любимую.

Напомним, звезды шоу-бизнеса в январе традиционно отдыхают. Многие предпочли заграничные курорты. Оля Полякова с семьей прилетела на Мальдивы. Ранее на живописные острова отправились Потап и Настя Каменских, Дмитрий Монатик с детьми.

Фото Instagram Владимира Остапчука

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