Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании
В Москве от коронавируса 5 января скончалась мать скандально известного российского актера Алексея Панина — Татьяна Власова.
Как сообщает СтарХит, церемонию прощания с женщиной еще не проводили, очевидно, дожидаясь возвращения в Москву самого Панина, который проживает в Испании.
Известно, что Власова много лет отдала редакторской работе в издательстве «Наука», и становилась на сторону сына во всех скандалах, связанных с его персоной.
Сам 43-летний актер трагедию никак пока не прокомментировал.
Напомним, известная российская телеведущая Лера Кудрявцева узнала о своем «коронавирусном» диагнозе в день отлета на отдых в Дубай.
Фото Instagram Алексея Панина853
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