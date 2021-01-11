Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

В Москве от коронавируса 5 января скончалась мать скандально известного российского актера Алексея Панина — Татьяна Власова.

Как сообщает СтарХит, церемонию прощания с женщиной еще не проводили, очевидно, дожидаясь возвращения в Москву самого Панина, который проживает в Испании.

Известно, что Власова много лет отдала редакторской работе в издательстве «Наука», и становилась на сторону сына во всех скандалах, связанных с его персоной.

Алексей Панин с матерью и дочкой

Сам 43-летний актер трагедию никак пока не прокомментировал.

Напомним, известная российская телеведущая Лера Кудрявцева узнала о своем «коронавирусном» диагнозе в день отлета на отдых в Дубай.

Фото Instagram Алексея Панина

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