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Шоу-бизнес

Отдыхающая в Карпатах Ольга Сумская неожиданно разозлила украинцев

16:41 11 января 2021
Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская«засветилась» на горнолыжном курорте в Буковеле — она выложила в сеть несколько фото и видео, на которых видны большие очереди перед подъемниками.

Видео и фото она выложила в Instagram, оставив такой комментарий: «Всем приветики, друзья! Хороших пейзажей вам в ленту». И неожиданно нарвалась на массу критических комментариев — подписчики не захотели смотреть на пейзажи, ехидничая, что локдаун в стране у всех разный.

Напомним, что Ольга Сумская призналась в потере ребенка на съемочной площадке. Она рассказала, что это произошло на ранних сроках беременности — тогда актриса была занята одновременно в трех проектах.

Фото Ольги Сумской из социальных сетей.

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