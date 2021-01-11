Крысы, муравьи и змеи: Дантес раскрыл правду об отдыхе на Бали

Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился своими негламурными впечатлениями об отдыхе на Бали. В своем посте в Instagram певец развеял стереотипы блогеров о райском отдыхе. Дантес обратил внимание на бытовые моменты, не привычные для иностранных туристов.

«Начну с самого бытового, но это бросается в глаза, нуууу как в глаза. Туалетная бумага. Она тут однослойная, просто папирусная, а из-за высокой влажности, превращается в… руку. Продолжим бытовым, но выйдем из ванных комнат. Муравьи и прочая живность. Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал. Гекконы… Мне иногда кажется, что они арендодатели местные. Паучки, жучки и т. д. Всё кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве», — честно рассказал Дантес.

Также в сториз он показал, как в одном из открытых кафе прямо по столу ползает крыса.

Местная еда Владимира не особо впечатлила. В основном на Бали акцент на завтраки.

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«Тут можно и обедать и ужинать, но вкусно ли? Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом. Большой плюс — мясо вообще не хочется есть. Вчера впервые за всё время съел бургер и скорее всего в последний раз за отпуск. Зато фрукты залетают лихо!», — написал Дантес.

Но все неудобства и местные странности компенсируют живописные виды и яркие локации для фото. «На Бали хочется фоткаться везде и не думать про гендерные установки. Ну потому шо красиво, ну?», — делится Дантес.

А Надя Дорофеева ранее рассказала, что к ним прямо в спальню заползла змея. Звездным туристам пришлось вызывать работников отеля, чтобы те убрали ползучую гостью. Надя отметила, что засыпать после инцидента было жутковато.

«Да, друзья, такое в моей жизни впервые случилось. Очень неприятная ситуация. Мы охренели. Сейчас легли, но страшно понимать, что змея ползала у нашей кровати», — поделилась Дорофеева.

Ранее подписчики в комментариях под фото отметили, что Надя заметно похудела.

Напомним, украинские звезды шоу-бизнеса отдыхают также на Мальдивах. Так, Оля Полякова показала, как их встречают на курорте и посмеялась над подписчиками.

Фото Instagram Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой.

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