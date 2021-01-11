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Шоу-бизнес

Благодаря Пугачевой на могиле Шаинского наконец появится памятник

18:40 11 января 2021
Владимир Шаинский

Певица Алла Пугачева дала деньги на памятник, который будет установлен на могиле композитора Владимира Шаинского. Об этом сообщает СтарХит.

Из-за финансовых трудностей семья Шаинского продала квартиру в Москве, но на памятник денег все равно не было.

«Я позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева», — заявил Андрей Удалов, который хорошо знал покойного композитора.

Стоимость памятника оценивается в два миллиона рублей.

«Я надеюсь, что все-таки наша работа в этом году подойдет к концу, и с приходом первых теплых дней могила обретет памятник», — сказал сын композитора Вячеслав.

Владимир Шаинский родился в Киеве в 1925 году, умер в США. Композитор — автор множества популярных песен, в том числе для популярных мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Напомним, умер поэт-песенник, который сочинил много нетленных хитов.

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