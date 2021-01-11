"Король гламура" Сергей Зверев подастся в Госдуму, чтобы рассказать о Бурятии

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев объявил о решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. Об этом он сообщил в эфире «Радио 1».

В кадре эпатажный стилист объясняет, что поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно», им нужна помощь «медийных лиц». Тем, по его версии, намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь и на поддержку.

«Сейчас как раз время таких креативных, интересных… Людей, которых знает народ», — высказался он, анонсировав намерение продвигать в Госдуме инициативы, направленные на решение туристических и социальных проблем Бурятии, чтобы привлечь в регион инвесторов побогаче и пощедрее.

По его словам, предложения стать депутатом Госдумы от Бурятии он регулярно получает в соцсети, причем не только от жителей республики, но и от других россиян.

«Желаем вам, чтобы вы достигли цели!!! Для нас вы уже действующий Депутат Госдумы», СУПЕРДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ", «Зверев — наш мужик из народа, Тункинский парень наш», — горячо поддержали Зверева его фанаты.

Напомним, в 2010 году в интервью «ФАКТАМ» Зверев рассказал об аллергии на женщин, от которой его вылечила украинская певица Ирина Билык.

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