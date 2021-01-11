28.13 / 28.38 34.07 / 34.59
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Король гламура" Сергей Зверев подастся в Госдуму, чтобы рассказать о Бурятии

21:47 11 января 2021
Сергей Зверев

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев объявил о решении баллотироваться в Госдуму от Республики Бурятия. Об этом он сообщил в эфире «Радио 1».

В кадре эпатажный стилист объясняет, что поскольку у нынешних депутатов нет медийности и «добиться им что-то очень сложно», им нужна помощь «медийных лиц». Тем, по его версии, намного легче постучаться, попросить, вдохновить, собрать народ на помощь и на поддержку.

«Сейчас как раз время таких креативных, интересных… Людей, которых знает народ», — высказался он, анонсировав намерение продвигать в Госдуме инициативы, направленные на решение туристических и социальных проблем Бурятии, чтобы привлечь в регион инвесторов побогаче и пощедрее.

По его словам, предложения стать депутатом Госдумы от Бурятии он регулярно получает в соцсети, причем не только от жителей республики, но и от других россиян.

«Желаем вам, чтобы вы достигли цели!!! Для нас вы уже действующий Депутат Госдумы», СУПЕРДЕПУТАТ СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ", «Зверев — наш мужик из народа, Тункинский парень наш», — горячо поддержали Зверева его фанаты.

Напомним, в 2010 году в интервью «ФАКТАМ» Зверев рассказал об аллергии на женщин, от которой его вылечила украинская певица Ирина Билык.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Оля Полякова

Оля Полякова на Мальдивах посмеялась над подписчиками

Кристина Асмус

«Да не тебя он любит, балда»: Миро унизила «бросившую Харламова» Асмус

Анна Седокова с мужем и дочкой

"Не позволю разрушать мою жизнь": Анна Седокова решила "завязать" с Инстаграмом из-за дочери

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер