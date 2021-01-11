В Петербурге умер лидер культовой советской рок-группы

В России скончался автор и исполнитель песен, лидер рок-группы «Выход» Сергей Селюнин. Мужчине было 63 года.

«Силя все. Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно», — сообщил арт-директор клуба «Археология» Николай Ноздрев, слова которого приводит Лента.

Он также уточнил, что причиной смерти была не коронавирусная инфекция.

Дебютное выступление группы «Выход» состоялось в одном концерте с «Кино» и «Странными играми». В 1988 году после переезда в Москву Селюнин собрал новый состав. Дискография «Выхода» включает около двадцати альбомов.

В 1989 году он записал совместный альбом «Аквариум и Силя» с музыкантами «Аквариума».

Напомним, в 2020 году скончался 55-летний российский рок-гитарист, игравший в группах «Алиса», «Аквариум» и «Футбол», Александр Пономарев. Причиной смерти стали осложнения после операции.

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