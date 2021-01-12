Невестка Оксаны Марченко показала «потоки» слез на свадьбе

Невестка телеведущей Оксаны Марченко Катерина, которая накануне решилась на «постельную» фотосессию, не может забыть трогательных моментов своей свадьбы (напомним, она состоялась еще 10 октября 2020 года).

В новом посте в Instagram девушка опубликовала серию снимков, на которых гости на ее торжестве не скрывают слез.

«Как меня проводили подруги в супружескую жизнь», — прокомментировала фото Катерина.

Ранее она запостила в Instagram фото с тремя подружками невесты, которые очень помогли ей настроиться на позитив перед свадьбой. Одевать их одинаково, на западный манер, счастливая новобрачная не стала, и это еще больше подчеркнуло естественность ситуации.

А еще Катерина показала свой веселый девичник, где участники, включая невесту и ее маму, превратились в веселых Playboy-кроликов.

Фото Instagram Катерины Марченко

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