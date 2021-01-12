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Шоу-бизнес

Босой и без улыбки Андрей Данилко «испортил» фото светящимся Малахову и Шаляпину

8:46 12 января 2021
Андрей Данилко

Российский шоумен Андрей Малахов 11 января отпраздновал 49-й день рождения в кругу друзей, среди которых засветились выпускник российской «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин, который в 2020 году окончательно «завязал с бабушками», и украинский певец и актер Андрей Данилко.

Фото знаменитостей в своем Instagram показал Шаляпин.

Гости Малахова

Пользователи тут же обратили внимание на «босоту» и удивительную серьезность Данилко, на что отреагировал его «коллега» (причина плохого настроения украинской звезды осталась за кадром).

Напомним, Новый год Андрей Данилко впервые за много лет решил отпраздновать с близкими друзьями в своей «звездной» квартире на Крещатике. Это подтвердил один из приглашенных, популярный в 90-х певец Эль Кравчук (Андрей Остапенко) в программе «Зірковий шлях».

Фото скрин видео stb.ua/

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