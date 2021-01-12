«Плохая интуиция»: Асмус отрезала по поводу «не хватает мужика»

Российская актриса Кристина Асмус, которая ранее наглядно продемонстрировала в Instagram тяжелое начало 2021 года, теперь прокомментировала возвращение в рабочий график после длинных выходных.

Она опубликовала серию фото, на которых устраивает прыжки на кровати, видимо, пытаясь собраться с силами перед началом рабочего дня.

«Всех с первым рабочим днём!!! Я влетела в режим позавчера. Хотя, после новогодних праздников больше подойдёт слово — «вползла», — поиронизировала над собой Асмус.

Пользователи ожидаемо отреагировали на пост смайликами, и назвали фото красивыми и грациозными, однако нашлись и хэйтеры.

Они предположили, что актрисе не хватает… мужчины, на что Кристина ответила предположением об отсутствии у подписчика интуиции.

Напомним, в начале 2021 года Асмус уже отпраздновала день рождения дочери, для чего временно «воссоединилась» с бывшим супругом Гариком Харламовым.

Фото Instagram Кристины Асмус

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