28.06 / 28.35 33.93 / 34.46
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Квартал 95» обвинили в плагиате из-за номера с Зеленским и роялем

9:36 12 января 2021
«Квартал 95» обвинили в плагиате из-за номера с Зеленским и роялем

В сети уличили в плагиате авторов «Квартала 95», которые позаимствовали ставший знаменитым концертный номер с участием Владимира Зеленского, играющего на рояле без рук.

Оригинальный ролик в своем Facebook показал народный депутат-оппозиционер Ринат Кузьмин.

«Предлагаю вашему вниманию тот же номер, только исполненный совсем не Зеленским. Какие-то бродячие артисты просто взяли и украли этот номер у Зеленского. Лет пятьдесят назад. Даже мелодию не изменили», — написал Кузьмин и запостил ролик, в котором сняты комики группы «The Freaking Brothers».

Оказалось, что столь же «инновационно» они исполняли также знаменитые композиции «Хабанера» и «Хава нагила».

«Квартал-95» на обвинения пока никак не отреагировал.

Напомним, в ноябре 2020 года команда «Квартала 95» вспомнила знаменитый юмористический номер с участием президента Владимира Зеленского, объяснив «бескультурное» поведение «гаранта». По версии «кварталовцев», Зеленский играл на… рояле Путина.

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Луо Лили

Светская львица-миллионерша погибла, выбросившись из окна голой с пятимесячным ребенком на руках

Запах

Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Настя Каменских

«Королева красоты»: Настя Каменских показала свои прелести во время пробежки в «канареечном» бикини

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер