«Квартал 95» обвинили в плагиате из-за номера с Зеленским и роялем

В сети уличили в плагиате авторов «Квартала 95», которые позаимствовали ставший знаменитым концертный номер с участием Владимира Зеленского, играющего на рояле без рук.

Оригинальный ролик в своем Facebook показал народный депутат-оппозиционер Ринат Кузьмин.

«Предлагаю вашему вниманию тот же номер, только исполненный совсем не Зеленским. Какие-то бродячие артисты просто взяли и украли этот номер у Зеленского. Лет пятьдесят назад. Даже мелодию не изменили», — написал Кузьмин и запостил ролик, в котором сняты комики группы «The Freaking Brothers».

Оказалось, что столь же «инновационно» они исполняли также знаменитые композиции «Хабанера» и «Хава нагила».

«Квартал-95» на обвинения пока никак не отреагировал.

Напомним, в ноябре 2020 года команда «Квартала 95» вспомнила знаменитый юмористический номер с участием президента Владимира Зеленского, объяснив «бескультурное» поведение «гаранта». По версии «кварталовцев», Зеленский играл на… рояле Путина.



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