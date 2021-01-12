52-летняя супермодель впечатлила «бесконечными» ногами

52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен снова порадовала своих подписчиков в Instagram эффектной фотосессией. Звезда модельного бизнеса 1990-х годов, которая ранее снялась в нижнем белье для рождественской рекламы компании Victoria's Secret, позировала в разных позах и нарядах по всей квартире, включая ванную и спальню. На некоторых снимках она была в одном только черном боди, восхитив пользователей сети длиной своих «бесконечных» ног и фигурой 20-летней девушки.

Заодно Кристенсен рекламировала вещи из своей новой коллекции торговой марки Staerk and Christensen, которая она владеет совместно с датским дизайнером Камиллой Стерк.

Хелен, завоевавшая некогда титул «Мисс Дания 1986», входила в так называемую «великолепную семерку» супермоделей — наряду с Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Эль Макферсон, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон. На пике своей карьеры она встречалась с актером Леонардо Ди Каприо, который моложе ее на шесть лет. Официально Хелена замужем ни разу не была. У нее есть 21-летний сын Мингус от американского актера Нормана Ридуса.

У модели есть дом в Монако, а также квартиры Копенгагене и в Нью-Йорке.

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