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Шоу-бизнес

Певица Алена Апина пожаловалась на ожирение

10:55 12 января 2021
Алена Апина

Певица Алена Апина, похоже, увлеклась на новогодние и рождественские праздники «оливьешечками» и «вкуснешечками», а теперь решила избавляться от лишнего.

На своей страничке в Instagram она написала «разгрузочный» пост, одним из тегов к которому поставила #уходижирнаяжопа.

«Уходите, противные оливьешки и прочие вкуснешки! Я вас по-любому выгоню! Сегодня вот палками и криотерапией! Не май месяц то» — пишет Апина и выкладывает фото из заснеженного леса.

Ранее Апина, вколовшая российскую вакцину против коронавирусной инфекции, рассказывала, что после укола ей сильно хотелось спать и чувствовалось место, куда ее кололи.

Фото Алены Апиной из социальных сетей.

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