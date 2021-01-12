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Шоу-бизнес

Украинская телеведущая Трегубова оголилась на радостях

11:28 12 января 2021
Даша Трегубова

Украинская ведущая и актриса Даша Трегубова порадовала фолловеров «голой фотографией» — таким образом она отреагировала на увеличение своих подписчиков до 100 тысяч.

«Любимые мои друзья и подписчики! Вас уже 100 000. Спасибо, что вы со мной! Будет еще больше хороших стихов, красивых фото и самого интересного бекстейджа со съемочных площадок!» — пишет Даша Трегубова в комментарии к фотографии, которую она опубликовала в своем Instagram.

Напомним, что недавно Даша Трегубова, а также звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Крепостная» Тарас Цымбалюк «засветились» в клипе российской группы «Ленинград».

Фото Даши Трегубовой из социальных сетей.

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