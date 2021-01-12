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Шоу-бизнес

Известный своими длинными локонами сын-модель Элизабет Херли шокировал фанатов лысой головой

12:37 12 января 2021
Дэмиан Херли

18-летний сын знаменитой британской актрисы Элизабет Херли, который также стал моделью и поражает сходством со своей звездной матерью, шокировал своих подписчиков в Instagram новым имиджем.

Известный своими длинными волосами Дэмиан Херли опубликовал фото, на котором неожиданно предстал лысым. Это всполошило его поклонниц, которые решили, что юноша обрил голову. Одни были разочарованы, другие, напротив, отметили, что так он выглядит круче.

Потянув интригу, молодой человек позже уточнил, что на самом деле это всего лишь накладка для съемок в новом проекте, а его локоны остались на месте. Но что теперь он подумывает о том, чтобы сменить прическу в будущем по-настоящему.

Заключивший в прошлом году контракт с модельным агентством IMG models Дэмиан Херли — единственный сын Элизабет Херли, известной по фильмам «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс». Его отец — миллионер-продюсер Стив Бинг, который в июне 2020 года покончил с собой в возрасте 55 лет, выбросившись с 27-го этажа. Стив и Элизабет в браке не состояли. А свое отцовство Бинг поначалу отрицал, однако его подтвердил анализ ДНК.

Элизабет и Дэмиан Херли

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Дэмиан Херли снялся в сексуальной рекламе вместе с Ириной Шейк.

Фото Instagram

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