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«Кто хотел бы жить в Илоне Маске?» Эллерт устроил «проверку на патриотизм»

14:16 12 января 2021
Александр Эллерт

Победитель проекта «Холостячка» Александр Эллерт, который ранее неожиданно пошутил над Ксенией Мишиной, сделал в сториз своего Instagram заявление по поводу Илона Маска и Украины.

На опубликованном в соцсети видео Александр Эллерт говорит: «Ребята, вы слышали, Илон Маск стал богаче, чем Украина? Его состояние превысило 200 млрд долларов. Это больше, чем ВВП нашей страны. Итак, проверка на патриотизм. Кто хотел бы жить в Илоне Маске?«

Ранее сообщалось, что Александр Эллерт решил не мыть свой автомобиль после того, как Ксения Мишина оставила на нем надпись. Эллерт также ответил на странице Мишиной на ее вопрос: «Подскажите, о чем писать? Что вам интересно?»

Фото: Instagram Александра Эллерта

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