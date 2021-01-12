В США вручили награды за лучшие боевики и фантастические фильмы

Американская ассоциация «Выбор критиков» (Critics Choice Association или CCA) провела первую церемонию вручения новой кинотелепремии Critics' Choice Super Awards. Пандемия COVID-19 вынудила сделать это в онлайн-формате.

Новая премия, по мнению ее учредителей, призвана устранить несправедливость, существовавшую на протяжении многих лет в кинематографе и на телевидении. Все значимые награды, такие как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, игнорировали популярные у многих зрителей жанры — боевик, фантастика, ужасы, фэнтези. Поэтому CCA решила учредить специальную премию.

Она была вручена в двух главных категориях — кино и телевидение. Начнем с кино.

Лучший боевик

Победил фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови» (Netflix). В списке номинантов также были представлены «Плохие парни навсегда», «Эвакуация», «Грейхаунд», «Охота», «Мулан», «Форпост», «Тенет» (известен также как «Довод»).

Лучший актер в боевике

Награда досталась Делрою Линдо, исполнившему главную роль в картине «Пятеро одной крови». Его конкурентами были Том Хэнкс («Грейхаунд»), Крис Хемсуорт («Эвакуация»), Калеб Лэндри Джонс («Форпост»), Уилл Смит («Плохие парни навсегда», Джон Дэвид Вашингтон («Тенет» или «Довод»).

Делрой Линдо (справа) в фильме "Пятеро одной крови"

Лучшая актриса в боевике

Лауреатом стала Бетти Гилпин («Охота»). В номинации также были представлены Лю Ифэй («Мулан»), Блейк Лайвли («Ритм-секция»), Хилари Суонк («Охота») и Элайза Шлезингер («Правосудие Спенсера»).

Бетти Гилпин (справа) и Хилари Суонк в фильме "Охота"

Лучший анимационный фильм

Победу одержал полнометражный мультфильм «Душа» (Disney+). Его конкурентами были «Вперед», «Путешествие на Луну», «Барашек Шон: Фермагеддон», «Семья Уиллоби», «Легенда о волках».

Лучший фильм о супергероях

Премия досталась картине «Старая гвардия» (Netflix), главную роль в которой исполнила Шарлиз Терон. За победу в номинации боролись также «Хищные птицы», «Тайное общество младших монарших особ», «Ежик Соник», «Супермен: Человек завтрашнего дня».

Шарлиз Терон в фильме "Старая гвардия"

Лучший актер в фильме о супергероях

В этой номинации победу одержал Юэн Макгрегор («Хищные птицы»). Его соперниками были Джим Кэрри и Бен Шварц («Ежик Соник»), Скайлар Эстин («Тайное общество младших монарших особ»), Чиветел Эджиофор («Старая гвардия»).

Лучшая актриса в фильме о супергероях

Лауреатом стала Марго Робби, партнерша Юэна Макгрегора в фильме «Хищные птицы». Ей пришлос выдержать конкуренцию с Шарлиз Терон и Кики Лэйн («Старая гвардия»), Пейтон Элизабет Ли («Тайное общество младших монарших особ»), а также своей партнершей по «Хищным птицам» Джерни Смоллетт.

Лучший фильм ужасов

Премия досталась картине «Человек-невидимка» (Universal). В номинации также были представлены фильмы «Дичь», «Реликвия», «Под наблюдением» (известен также как «Кто не спрятался»), «Спутник» (Россия).

Лучший актер в фильме ужасов

Лауреатом стал Винс Вон, исполнивший главную мужскую роль в картине «Дичь». Его конкурентами были Дэн Стивенс («Под наблюдением»), Петр Федоров («Спутник»), Михиль Хаусман («Приди ко мне»), Сопе Дирису («Его дом»).

Лучшая актриса в фильме ужасов

Премия досталась Элизабет Мосс за главную роль в фильме «Человек-невидимка». У нее были серьезные соперницы — Анджела Беттис («12-часовая смена»), Кэтрин Ньютон («Дичь»), Шейла Ванд («Под наблюдением»), Хэйли Беннетт («Глотай» или «Ласточка»).

Элизабет Мосс в фильме "Человек-невидимка"

Лучший научно-фантастический фильм или фэнтези

Победила картина «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Hulu совместно с NEON). В номинации также были представлены «Любовь и монстры», «В чужой шкуре» (известен также как «Обладатель»), «Грань времени», «Бескрайняя ночь».

Лучший актер в научно-фантастическом фильме или фэнтези

Премию получил Энди Сэмберг за главную роль в картине «Зависнуть в Палм-Спрингс». С ник конкурировали его партнер по фильму Дж.К. Симмонс, Энтони Макки («Грань времени»), Джейк Горовиц («Бескрайняя ночь») и Кристофер Эбботт («В чужой шкуре»).

Лучшая актриса в научно-фантастическом фильме или фэнтези

Лауреатом стала Кристин Милиоти («Зависнуть в Палм-Спрингс»). Ее соперницами были Сьерра Маккормик («Бескрайняя ночь»), Кэтрин Лэнгфорд («Спонтанность»), Элли Иоаннидес («Грань времени»), Андреа Райзборо («В чужой шкуре»).

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Лучший кинозлодей

В этой номинации победу одержал Джим Кэрри («Ежик Соник»). Он опередил Хилари Суонк («Охота»), Дж.К. Симмонса («Зависнуть в Палм-Спрингс»), Мартина Шорта и Джейн Краковски («Семья Уиллоби»).

А вот и телевизионные лауреаты новой премии.

Лучший сериал в жанре боевика

Победу одержали «Викинги» (History). В номинацию также были включены «9−1-1», «Ханна», «Охотники», «S.W.A.T.», «Воин».

Кадр из сериала "Викинги"

Лучший актер в сериале-боевике

Премия досталась Давиду Диггсу, исполнившему главную мужскую роль в сериале «Сквозь снег». Он обошел самого Аль Пачино («Охотники»), а также Александра Людвига («Викинги»), Эндрю Коджи («Воин», Логана Лермана («Охотники») и Шемара Мура («S.W.A.T.»).

Лучшая актриса в сериале-боевике

Лауреатом стала Анджела Бассетт («9−1-1»). Ее соперницами были Дженнифер Коннелли и Элисон Райт («Сквозь снег»), Кэтрин Уинник («Викинги»), Эсме Крид-Майлс и Мирей Инос («Ханна»).

Лучший сериал о супергероях

Премия досталась сериалу «Пацаны» (Amazon). В номинации были также представлены «Люцифер», «Флэш», «Роковой патруль», «Легенды завтрашнего дня», «Академия Амбрелла».

Лучший актер в сериале о супергероях

Лауреатом стал Энтони Старр («Пацаны»). Его соперниками были партнер по «Пацанам» Карл Урбан, Том Эллис («Люцифер»), Грант Гастин («Флэш»), Кресс Уильямс («Черная молния») и Джон Крайер («Супердевушка»).

Лучшая актриса в сериале о супергероях

Победила Ая Кэш («Пацаны»). Ей уступили Мелисса Бенойст («Супердевушка»), Дайан Герреро («Роковой патруль»), Элизабет Марвел («Хелстром»), Лили Рейнхарт («Ривердейл»), Коби Смалдерс («Стамптаун»).

Лучший сериал ужасов

Премия досталась сериалу «Страна Лавкрафта» (HBO). В номинации были представлены также «Зло», «Призраки усадьбы Блай», «Аутсайдер» (известен также как «Чужак»), «Сверхъестественное», «Ходячие мертвецы».

Лучший актер в сериале ужасов

Лауреатом стал Дженсен Эклс, звезда сериала «Сверхъестественное». Его конкурентами были партнер по сериалу Джаред Падалеки, а также Майкл К. Уильямс и Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Майк Колтер и Майкл Эмерсон («Зло»), Бен Мендельсон («Аутсайдер»).

Лучшая актриса в сериале ужасов

Премию получила Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»). Ее соперницами были партнерша по сериалу Вунми Моссаку, Виктория Педретти и Т’Ниа Миллер («Призраки усадьбы Блай»), Катя Герберс («Зло»), Синтия Эриво («Аутсайдер»), Натали Дормер («Страшные сказки: Город ангелов»).

Лучший фантастический сериал

Победу одержал «Мандалорец» (Disney+), который является частью знаменитой саги «Звездные войны». В номинации также были представлены «Чужестранка», «Воспитанные волками», «Загрузка», «Чем мы заняты в тени», «Звездный путь: Дискавери», «Звездный путь: Пикар».

Кадр из сериала "Мандалорец"

Лучший актер в фантастическом сериале

Премию присудили Патрику Стюарту («Звездный путь: Пикар»). Его конкурентами были Робби Амелл («Загрузка»), Трэвис Фиммел («Воспитанные волками»), Кайван Новак («Чем мы заняты в тени»), Педро Паскаль («Мандалорец»), Сэм Хьюэн («Чужестранка»), Ник Офферман («Разрабы»).

Лучшая актриса в фантастическом сериале

Победила Натасия Деметриу («Чем мы заняты в тени»). Ее соперницами были Аманда Коллин («Воспитанные волками»), Катрина Балф («Чужестранка»), Соникуа Мартин-Грин («Звездный путь: Дискавери»), Тэнди Ньютон («Мир Дикого запада»), Хилари Суонк («Вдали»), Джоди Уитэкер («Доктор Кто»).

Лучшим мультипликационным сериалом признан «Конь БоДжек» (Netflix). Актер Энтони Старр назван лучшим сериальным злодеем за роль в «Пацанах».

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