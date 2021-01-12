Известный российский певец отказался от празднования своего 65-летия: названа причина

Российский музыкант Николай Носков, которому 12 января исполнилось 65 лет, вынужден был отменить празднование юбилея из-за положительного теста на коронавирус у одного из музыкантов.

Певец готовил концерт, после которого намечалось застолье с друзьями, передает «Стархит».

Накануне все артисты и музыканты, а также близкие Носкова сдали тесты на коронавирус. Положительным оказался результат у Александра Иванова, который работает с Носковым с 2016 года. Болезнь у Иванова протекает бессимптомно.



В результате Николай Носков решил отметить праздник с женой и детьми. А с друзьями собраться чуть позже. Концерт тоже перенесли на ближайшее время, когда вся команда будет в сборе.

Семейный праздник пройдет в загородном доме певца, где он проводит все время после перенесенного несколько лет назад инсульта.

Артист до сих пор продолжает реабилитацию. Его постоянно наблюдают врачи, он ездит на многочисленные обследования и процедуры.

В декабре у исполнителя состоялся первый онлайн-концерт, который помог ему организовать друг Виктор Дробыш. За первые сутки видео набрало более миллиона просмотров.

Фото starhit.ru/

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