"Буду раздеваться медленно": Оля Полякова с дочерью устроили "стриптиз"
Популярная певица Оля Полякова, которая вместе с семьей отправилась в отпуск на Мальдивы, решила заинтриговать подписчиков своими пляжными фото.
«Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!! 1 или 2?», — написала певица в Instagram.
За час под фото Поляковой появилось около 45 тысяч отметок «Нравится».
Старшая дочь Поляковой Мария тоже решила не отставать от звездной мамы. В своем Instagram девушка тоже опубликовало пляжное фото и сообщила, что будет наоборот раздеваться быстро.
«Мама будет раздеваться медленно, а я быстро
К сожалению, у младшей Поляковой оказалось пока не столько фолловеров. За полчаса ее пост не набрал и 10 тысяч.
Поклонники обеих Поляковых признали, что и мама, и дочь выглядят отлично. Обе красивые и классные. И пожелали звездному семейству отличного отдыха.
Напомним, в сети с интересом изучали семейное фото Оли Поляковой. Фанаты артистки отметили, что старшая дочь певицы больше похожа на нее, а младшая — копия папа.
Фото Instagram/polyakovamusic, Instagram/mashapolyakova60
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