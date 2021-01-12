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Шоу-бизнес

"Буду раздеваться медленно": Оля Полякова с дочерью устроили "стриптиз"

18:51 12 января 2021
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, которая вместе с семьей отправилась в отпуск на Мальдивы, решила заинтриговать подписчиков своими пляжными фото.

«Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!! 1 или 2?», — написала певица в Instagram.

За час под фото Поляковой появилось около 45 тысяч отметок «Нравится».

Старшая дочь Поляковой Мария тоже решила не отставать от звездной мамы. В своем Instagram девушка тоже опубликовало пляжное фото и сообщила, что будет наоборот раздеваться быстро.

«Мама будет раздеваться медленно, а я быстро P. S. поймет тот кто подписан на нас обеих. Какая фотка вам больше нравиться 1 или 2?», — поинтересовалась Мария.

К сожалению, у младшей Поляковой оказалось пока не столько фолловеров. За полчаса ее пост не набрал и 10 тысяч.

Поклонники обеих Поляковых признали, что и мама, и дочь выглядят отлично. Обе красивые и классные. И пожелали звездному семейству отличного отдыха.

Напомним, в сети с интересом изучали семейное фото Оли Поляковой. Фанаты артистки отметили, что старшая дочь певицы больше похожа на нее, а младшая — копия папа.

Фото Instagram/polyakovamusic, Instagram/mashapolyakova

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