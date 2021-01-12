Лечите комплексы: Ольга Горбачева ответила критикам ее груди

Певица и телеведущая Ольга Горбачева, голос которой когда-то признали самым сексуальным, возмутилась замечанием по поводу ее фигуры.

«Мне тут пишут, что когда в топик нечего положить, то и нечего такое показывать… Даже не знаю, что неприличнее. Писать комменты, осуждать, иметь небольшую грудь или ее показывать», — написала Горбачева в Instagram.

⠀

Она посоветовала критикам «просто лечить комплексы», как это сделала она. ⠀

Женщина также ответила своей маме, которая советовала после 40 лет не выходить из дома без макияжа.

«…я — дома. Намазала на лицо и тело все лучшее из чакральной косметики и держусь без кремов, ботокса, уколов красоты и запасной груди», — уточнила певица.

Единственным неприличным на своем фото Горбачева-Никитина считает блюда, которые находятся на плавающем подносе.

Судя по растительности на фото, Горбачева находится где-то в теплых краях. На дня она уже публиковала в соцсети пляжные снимки.

Подписчики артистки осыпали ее комплиментами и посоветовали на обращать внимание на тех, кто несет негатив.

Напомним, певица и телеведущая Ольга Горбачева замужем за продюсером Юрием Никитиным. Пара воспитывает двух дочерей Полину и Серафиму.

Фото Instagram/gorbachovaolga

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter