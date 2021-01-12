Валерий Леонтьев веселым ретроснимком поздравил легендарного Раймонда Паулса с 85-летием

Известный композитор Раймонд Паулс отмечает 12 января свой день рождения. Маэстро исполнилось 85 лет. Певец Валерий Леонтьев поздравил музыканта с юбилеем, опубликовав в Instagram старую фотографию, на которой молодые Паулс и Леонтьев изображены с гитарой и аккордионом.

«Все громче музыка играй», — добавил певец слова из известной песни.

Певица Лайма Вайкуле тоже поздравила любимого композитора. Она записала «зимнее» видео.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Народный артист СССР. Автор музыки множества эстрадных хитов, джазовых композиций и мелодий к фильмам.

Всесоюзная известность пришла к Паулсу в 1968 году, после того, как Лариса Мондрус спела русский вариант песни «Синий лен». Оркестр Паулса с успехом гастролировал в Финляндии, Венгрии, Чехословакии и других странах. Наиболее известны его песни «Миллион алых роз», «Без меня», «Старинные часы», «Делу время», «Маэстро» в исполнении Аллы Пугачевой, «Вернисаж» в исполнении Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева.

Песни и музыка Раймонда Паулса звучали во многих популярных фильмах и сериалах того времени. Особенно полюбилась зрителям музыка из телесериала «Долгая дорога в дюнах». «Колыбельная» вошла в репертуар многих детских коллективов и вдохновила композитора на создание произведений для хора мальчиков и ансамбля"Кукушечка".

В 2002 году, совместно с Игорем Крутым, Паулс инициировал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Юрмале.

В 1988 году Паулс занял пост министра культуры Латвии. Одним из его достижений на этом посту стала организация Фестивалей латышской песни в дни празднования Лиго. Впоследствии композитор был депутатом Сейма, а в 1999 году баллотировался на президентских выборах, но затем снял свою кандидатуру. При этом музыкант продолжал руководить биг-бендом Латышского радио и телевидения, создавал музыку для фильмов и мюзиклов.

Раймонд Паулс живет в Латвии. В последние годы Маэстро не бывает с концертами в России, где в советское время был участником всех значимых музыкальных мероприятий и правительственных концертов.

Композитор также поддержал Лайму Вайкуле, которая хотя и выступает в России, но отказалась гастролировать в оккупированном Крыму. Певица заявила, что не поедет с концертами на полуостров даже за самые высокие гонорары. После этого в ее адрес в России посыпались угрозы. Паулс же считает, что Вайкуле права в своем выборе.

Фото Instagramvalera_leontiev, Instagram

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