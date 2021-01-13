Умер Денис Карасев – звезда фильмов «Катька и Шиз», «Сволочи» и множества сериалов

В Москве в возрасте 57 лет у себя дома умер российский актер Денис Карасев, пик славы которого пришелся на 1990-е годы. Как сообщает REN TV, по предварительным данным причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прибывшие медики не смогли помочь актеру.

Карасев вырос в эстонском городе Силламяэ. Окончил ГИТИС. Дебютировал в кино в 1989-м. Первую заметную роль сыграл в фильме 1992-го года «Катька и Шиз». В общей сложности на счету актера более 50 киноролей — в том числе в картинах «Сволочи», «Стрингер», «В круге первом», «Мещерские», «Я — кукла», «Мы из будущего 2». Также он снимался в телесериалах «Вызов», «Каменская», «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Частный заказ».

Помимо работы в кино Карасев работал в Театре имени Маяковского, а потом в в «Ленкоме».

Был женат на актрисе Карине Золотовой.

Ранее сообщалось, что умер актер умер актер Валерий Хлевинский — звезда «Вечного зова» и «Большой перемены».

805

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter