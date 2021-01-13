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Шоу-бизнес

«Просто отпад»: «ночной» Сергей Лазарев привел в экстаз Влада Топалова

9:03 13 января 2021
Сергей Лазарев

Певец и актер Сергей Лазарев отправился на яхте на ночную рыбалку, чем привел в восторг экс-солиста группы «Smash!!» Влада Топалова.

Лазарев выложил в Instagram фото, где он позирует на судне, вышедшем в море, сопроводив его комментарием: «Ну, что… Устроим ночную рыбалку? Говорят, по ночам улов лучше». Правда, ни удочки, ни спиннинга рядом с ним не наблюдалось.

«Красааавееец. Просто отпад», — отреагировал Влад Топалов. Один из подписчикав написал, что «пришло время дать всем леща», а Лазарев согласился, что время таки пришло.

Напомним, что Сергей Лазарев приехал на Бали и почувствовал «невероятную энергетику и какой-то особенный посыл».

Фото Сергея Лазарева из социальных сетей.

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