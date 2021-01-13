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Шоу-бизнес

Был без маски: Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

9:24 13 января 2021
Брюс Уиллис

Звезду голливудских боевиков Брюса Уиллиса выгнали из лос-анджелесской аптеки за отказ надеть защитную маску. Как сообщает издание Page Six, 65-летний актер зашел в помещение с открытым лицом, вызвав возмущение находившихся там покупателей. Сотрудники аптеки попросили Брюса прикрыть нос и рот хотя бы банданой, которая была повязана у него на шее. Однако тот не согласился и, под давлением окружающих, демонстративно ушел без покупок обиженным.

В округе Лос-Анджелес от коронавируса умерли уже более 12 тысяч человек.

Большую часть периода карантина Уиллис провел в своем доме в Айдахо, где ему составили компанию дочери и бывшая жена Деми Мур.


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