Был без маски: Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Звезду голливудских боевиков Брюса Уиллиса выгнали из лос-анджелесской аптеки за отказ надеть защитную маску. Как сообщает издание Page Six, 65-летний актер зашел в помещение с открытым лицом, вызвав возмущение находившихся там покупателей. Сотрудники аптеки попросили Брюса прикрыть нос и рот хотя бы банданой, которая была повязана у него на шее. Однако тот не согласился и, под давлением окружающих, демонстративно ушел без покупок обиженным.

В округе Лос-Анджелес от коронавируса умерли уже более 12 тысяч человек.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

Большую часть периода карантина Уиллис провел в своем доме в Айдахо, где ему составили компанию дочери и бывшая жена Деми Мур.





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