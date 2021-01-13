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Шоу-бизнес

Монатик впечатлил утренней зарядкой «в Киеве»

9:55 13 января 2021
Монатик

Дмитрий Монатик, который с женой Ириной и детьми уехал в отпуск на Мальдивы, показал в Instagram, как занимается утренней зарядкой.

На фото певец указал геолокацию «Киев». Но судя по снимку, Монатик стоит на берегу Индийского океана.

Подписчики назвали фото крутыми и пожелали хорошего отдыха. Были и такие, кто удивился тому, что такой снимок сделан сейчас в Киеве.

На днях Монатик трогательно поздравил младшего сына Платона с днем рождения. Мальчику исполнилось четыре года. Звездный отец посвятил сыну трогательный пост в Instagram и рассказал о его появлении на свет. Оказывается, Ирина во время беременности активно работала вместе с мужем, а сына родила между съемками.

Напомним, Мальдивские острова стали местом зимнего отдыха и для других представителей украинского шоу-бизнеса. Там отдыхает Оля Полякова с дочками, Потап и Настя Каменских.

Фото Instagram/monatik_official

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