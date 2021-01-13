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Шоу-бизнес

Дядя Жора похвастался дочерями-красавицами в купальниках

10:11 13 января 2021
Дядя Жора с дочками

Шоумен Вадим Мичковский, которого знают по сценическому имени «дядя Жора», отдыхает с семьей в Доминиканской республике. В день дочери, который отмечают 12 января, он трогательно поздравил своих трех дочерей.

«Сегодня День дочери! Для меня, как для папы 3 чудесных девочек, это особенный день. Папы меня поймут да и мамы тоже. Мои самые любимые и самые красивые девулечки, Вы смысл моей жизни! И основной стимул. Спасибо, что делаете меня самым счастливым мужчиной на Земле! Что может быть дороже и ценнее, чем такой подарок судьбы как дети! Спасибо Боженьке и женушке за эти подарки!» — написал артист.

Поклонники шоумена отметили, что дочки у дяди Жоры все красавицы и умницы и пожелали им счастья.

Напомним, на днях артист устроил креативную тренировку на пляже, попробовав себя в роли женского фитнес-тренера.

Фото Instagram/dyadya_jora

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Дядя Жора с дочками

Дядя Жора похвастался дочерями-красавицами в купальниках

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