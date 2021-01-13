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Дмитрий Шепелев решил избавиться от памяти о Жанне Фриске

10:52 13 января 2021
Дмитрий Шепелев

Дмитрий Шепелев, который воспитывает сына Платона от покойной Жанны Фриске, решил избавиться от памяти о ней. Телеведущий решил продать долю мальчика в московской квартире певицы. Об этом пишет издание «СтарХит».

После смерти Жанны элитную недвижимость разделили между ее родителями, которым принадлежит 2/3 квартиры, и сыном — 1/3. Дмитрий, как опекун и отец мальчика, решил продать его часть. Она стоит около 15 миллионов рублей (примерно 56 млн гривен).

Однако родители Жанны, которые по-прежнему не видятся с внуком, выступили категорически против продажи части внука. Они сохранили в квартире все так, как было при Жанне. Оставили на своих местах ее любимые духи, наряды, украшения…

Владимир Фриске направил иск в Хамовнический суд, в котором просит запретить отчуждение жилья.

Тем временем Дмитрий Шепелев с возлюбленной Екатериной Тулуповой и детьми недавно приобрели новые апартаменты в центре Москвы.

Дмитрий и Екатерина вместе уже четыре года, однако телеведущий не спешит вести новую возлюбленную в загс.

Фото Instagram Дмитрия Шепелева.

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