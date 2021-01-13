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Шоу-бизнес

Младшая дочь закопала Дядю Жору

13:14 13 января 2021
Дядя Жора

Шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) вместе с женой и тремя дочерями проводит зимние каникулы на берегу океана в Доминикане. Он делится в Instagram яркими фото и видео, показывая, как развлекаются на отдыхе. Вадим повторил одно из занятий его детства — закапывание в песке и показал забавный снимок.

«Когда Амина сильно буквально приняла фразу папы: «Давай закопаем что-нибудь в песочек…», — подписал снимок шоумен.

Подписчики в комментариях переживают, откопали ли дети Дядю Жору и хвалят его за то, что проводит время с детьми.

Ранее Вадим похвастался, какой урожай собрал в Доминикане и попробовал себя в качестве фитнес-тренера.

Фото Instagram/dyadya_jora

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Младшая дочь закопала Дядю Жору

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