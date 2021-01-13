"Юный орел": муж Тони Матвиенко сиганул с моста
Певица Тоня Матвиенко с мужем Арсеном Мирзояном, дочкой Ниной и знаменитой мамой Ниной Митрофановной в разгар карантина в Украина проводит время на берегу моря в Египте. На этом же курорте проводят время звезда «Дизель Шоу» Яна Глущенко с мужем Олегом Збаращуком и сыном, солист группы ТІК Виктор Бронюк, который развлекает гостей концертами.
На видео в Instagram Тоня показала, как компания пустилась в пляс под заводные хиты музыканта.
Днем она с семьей проводит время на пляже. На одном из фото, Матвиенко показала, как Арсен сиганул в море с высокого пирса. На снимке прыжок выглядит так, будто он летит с моста.
«Юный орел», — пошутила над мужем Тоня.
Ранее Тоня Матвиенко показала неизвестное видео из ЗАГСа и рассказала о поддержке самого близкого человека — мамы, которая перегрызет горло за дочь.
Фото Instagram/tonya_matvienko738
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