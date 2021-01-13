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Шоу-бизнес

Шокированный Дантес столкнулся со «Сталиным» на Бали

13:37 13 января 2021
Владимир Дантес

Украинскому телеведущему Владимиру Дантесу, который отдыхает на Бали со своей женой — бывшей солисткой группы «Время и стекло» Надей Дорофеевой, попала в руки биография Иосифа Сталина. Об этом он сообщил в сториз своего Instagram.

«Ребята, ну прямо на Бали оказалась очень занимательная книга. Чего не ждал, так вот этого!» — восклицает Владимир Дантес и показывает биографию диктатора Иосифа Сталина на английском языке.

Ранее Владимир Дантес показал фото своего сильно покрасневшего лица — он умудрился обгореть в конце декабря. При этом его жена Надя Дорофеева регулярно публикует яркие фото с отдыха, которые регулярно комментируют известные люди, в частности радиоведущий Слава Демин.

Фото: Instagram Владимира Дантеса

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