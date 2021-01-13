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Шоу-бизнес

Максим Галкин постеснялся сделать подводные окна в своем бассейне «для селян»

4:31 14 января 2021
Максим Галкин

Российский артист Максим Галкин выложил в сеть с собой, плавающим в бассейне — кадры были сделаны через специально обустроенные окна.

Видео Галкин выложил в Instagram и объяснил, зачем ему в бассейне понадобились окна: «Когда я строил дом, я сделал окна под водой в бассейне, и все не мог понять для чего? Теперь понял. Я-то думал про себя, что под водой я — прям ух! Ихтиандр! Атлант! А посмотрел — ну так — дельфин в возрасте… В общем видео я снимал, надеясь на сексуальный образ, а получилась как всегда комедия».

В комментариях под этим постом у юмориста поинтересовались, куда именно ведут эти окна — в дом или на улицу. На что тот ответил, что делать окна «в деревню» (Галкин и Пугачева живут в деревне Грязь) ему в голову не приходило.

Ранее Галкин поделился с фолловерами видео, на котором его сын Гари застыл у телевизора и слушал выступление Аллы Пугачевой.

Фото Максима Галкина из социальных сетей.

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