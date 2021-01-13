Александр Эллерт: о реальных отношениях с «Холостячкой», их детях и знакомстве с Зеленским

Избранник «Холостячки» Ксении Мишиной Александр Эллерт, нежности которых подняли на смех в сети, дал откровенное интервью Анатолию Анатоличу, рассказав о реальных отношениях с актрисой после проекта, их детях и знакомстве с Владимиром Зеленским.

Шесть лет назад Эллерт попал в «Квартал» и сейчас является автором проекта. А с Зеленским он познакомился на программе «Рассмеши комика».

«Выиграл суперигру и как-то стоял ждал оформления документов. Подошел Владимир Александрович, говорит:

⁃ Сами пишете?

⁃ Сами.

⁃ Ну, давайте вам позвонят через неделю.

Ему понравилось, как мы шутили. Это как раз был 2014 год, я переехал в Харьков по известным причинам, почему переезжали с Востока. И вот я еду в поезде, естественно, с мыслями: „Да, конечно, вам перезвонят…“. Я не верил, что действительно позвонят. А через неделю и вправду позвонили, сказали: „Пацаны, приезжайте в „Квартал“ на стажировку“. Прошел стажировку, и вот уже шестой год здесь с удовольствием, кайфую», — рассказал Эллерт.

Но жизнь не всегда была для него в кайф. Александру приходилось работать и сварщиком. Это было еще в те времена, когда он играл в КВН, ребятам самим приходилось зарабатывать, чтобы принять участие в игре и просто жить.

«Спонсора не было, мы мотались сами, приезжали и работали на каких-то работах. Я — на точечной сварке, делал запчасти на автомобили ВАЗ В Макеевке. Эти деньги откладывал, потому что знал, что через три недели мне где-то полторы недели нужно будет жить в другом городе, ходить на редактуры, писать», — признался Эллерт.

После проекта «Холостяк» они с Мишиной стали жить вместе. Несколько месяцев влюбленным приходилось скрывать свои отношения, вместе они не появлялись на публике, из дома выходили только по отдельности. А первым местом, где они появились вместе стал супермаркет.

«Мы вместе зашли в супермаркет! Да, нас узнавали, естественно. Ксю так точно, да и меня, несмотря на то, что маска-капюшон. Всё равно прилетало «Вам так идет сын!». Поэтому да, мы зашли сразу в супермаркет. Раньше ездили на разных лифтах, ходили в разные магазины «ты — туда, я — сюда». Не светились нигде, потому что нельзя было — сразу фоткают. А тут мы зашли в супермаркет и с удовольствием вместе, как семья, могли себе позволить стоять в одной очереди и выбирать одни продукты. Но говорили, конечно, «ах, поздравляем, поздравляем», — поделился Александр.

Он также рассказал, что сразу нашел общий язык с сыном Мишиной Платоном. С ним познакомился еще во время съемок проекта. Мальчик принял Александра, как друга мамы, а потом принял его, как избранника мамы.

«Ксю была с сыном, это было в Карпатах, и она привозила малого. Он активный, со всеми сразу познакомился. Там был посыл, что это не мама выбирает себе мужа, а друзья. Правильный посыл. Малому было интересно, это была посадка деревьев, квадроциклы, куча пацанов, которые уделяют ему внимание. Там мы с ним и познакомились. А потом, уже когда проект закончился, Ксю, видимо, поговорила с сыном, сказала ему, мол, как ты смотришь на то, что Саша будет жить с нами? Платон обрадовался, довольный, счастливый: „Класс, Саня!“ Я там просто разорвал его на квадроциклах, мы гоняли быстрее всех. И я ему, скажем так, понравился», — рассказал Александр.

Напомним, у Эллерта есть дочь Элина от предыдущего брака.

Ранее в интервью Кате Осадчей Мишина и Эллерт признались, как долго время смогли скрывать отношения. Сейчас они более открыты, вместе провели новогодние праздники в Карпатах, обмениваются «любезностями» в соцсетях.

Поклонники пары ждут свадьбы и приписывают Мишиной беременность.

Напомним, в финале шоу Мишина отвергла Алексея Трегубенко. В интервью «ФАКТАМ» он рассказал о любви к Ксении.

Фото Instagram.com/misha.k.ua

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